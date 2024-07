बाबा बर्फानी के दर्शन करने रवाना हुई अमेरिका से आई मां-बेटे की जोड़ी, बोली- कई सालों से अमरनाथ आने का सपना देख रही थी

नेशनल डेस्कः जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच बाबा बर्फानी के भक्तों में अमरनाथ की यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इस बीच अमेरिका से आए एक मां-बेटे की जोड़ी अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुई। मां हीथर हैथवे अपने बेटे हडसन हैथवे के साथ एक जत्थे में रवाना हुईं।



हीथर हैथवे कहती हैं, "हम यहाँ आकर बहुत आभारी हैं। मैं कई सालों से अमरनाथ आने का सपना देख रही थी। यह केवल भारत सरकार के अद्भुत संगठन और श्राइन बोर्ड की बदौलत ही संभव हो पाया है। हम खुशी से अभिभूत हैं। हर कोई बहुत अद्भुत, प्यारा और दयालु है।"

#WATCH | A mother-son duo from The US, Heather Hathway & Hudson Hathway undertake the Amarnath Yatra in J&K.



