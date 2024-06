रवीना टंडन नशे में नहीं थीं, झूठी शिकायत दर्ज की गई: मुंबई पुलिस

मुंबई: मुंबई पुलिस ने रविवार को स्पष्ट किया कि अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ खार पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर नशे में होने, लापरवाही से गाड़ी चलाने और मारपीट का आरोप लगाया गया था। सुश्री टंडन ने 'एक्स' पर 'विरल भयानी' के एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने मामले में झूठी शिकायत दर्ज की और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पता चला कि रवीना की कार ने किसी को टक्कर नहीं मारी और वह नशे में नहीं थी।

पोस्ट में कहा गया है कि मुंबई स्थित एक दैनिक से बात करते हुए जोन 9 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजतिलक रोशन ने कहा कि शिकायत झूठी थी। "शिकायतकर्ता ने कथित वीडियो में झूठी शिकायत दी। हमने सोसायटी के पूरे सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि अभिनेत्री का ड्राइवर कार को सड़क से सोसायटी में रिवर्स कर रहा था जब यह परिवार उसी लेन को पार कर रहा था। परिवार ने रोक दिया कार और ड्राइवर से कहा कि उसे पलटने से पहले जांच करनी चाहिए कि कार के पीछे लोग हैं या नहीं और उनके बीच बहस शुरू हो गई,'' डीसीपी ने दैनिक से बात करते हुए कहा।

CCTV Footage clearly shows that Raveena Tondon's car didn't hit any woman, yet the "शांतिदूत" Gang almost lynched her and driver! The Bandra Area has many such gangs, supported by Netas. pic.twitter.com/OZ97SUnn4L — Mihir Jha (@MihirkJha) June 2, 2024