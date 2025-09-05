लाखों के गहने लेकर पत्नि हुई फरार, WhatsApp पर किया मैसेज 'सॉरी, बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी…'

Edited By Shubham Anand,Updated: 05 Sep, 2025 03:10 PM
नेशनल डेस्क : शादी को सात जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से इस रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां शादी के महज साढ़े पांच महीने बाद एक नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति को उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा "सॉरी, मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने जा रही हूं", साथ ही प्रेमी के साथ अपनी फोटो भी भेज दी। यह देखकर पति सन्न रह गया।
पांच महीने पहले हुई थी शादी
मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवक ने बताया कि उसकी शादी करीब साढ़े पांच महीने पहले शिवहर जिले की एक युवती से हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन हाल ही में पत्नी किसी अजनबी नंबर से बार-बार बातचीत करने लगी थी। युवक को शुरुआत में ज्यादा शक नहीं हुआ, उसने सोचा कि वह किसी दोस्त से बात कर रही होगी।
गुरुवार को पत्नी ने बताया कि वह क्लब रोड स्थित एक कॉलेज जा रही है। पति ने अनुमति दे दी, लेकिन जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटी, तो चिंता बढ़ गई। फोन करने पर भी उसने कोई कॉल रिसीव नहीं किया। इस बीच पति को एक अंजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ अपनी फोटो भेजी और लिखा कि वह उसी से शादी करने जा रही है। इसके साथ ही पीड़ित को यह भी पता चला कि पत्नी घर से 53 हजार रुपये नकद और करीब 1.70 लाख रुपये के जेवरात भी साथ ले गई है। परिजनों के होश उड़ गए। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, तलाश में जुटी टीम
मिठनपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक भी शिवहर का रहने वाला है। इस संबंध में शिवहर पुलिस से संपर्क किया गया है। पुलिस का कहना है कि फरार महिला और उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की जा रही है।