'कुछ दिन में मेरी बहन की शादी है और कंपनी ने...', सड़क पर रोता दिखा Zomato डिलीवरी एजेंट, सामने आया रुलाने वाला सच

नेशनल डेस्क: उत्तरी दिल्ली के जीटीबी नगर की एक वीडियो सोशल मिडिया पर खूब वारयल हो रही है। एक शख्स ने इस सड़क पर परेशान घूम रहे एक जोमैटो डिलीवरी एजेंट की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दरअसल, सोहम भट्टाचार्य नाम के एक शख्स ने जोमैटो के डिलीवरी एजेंट की तस्वीर को शेयर कर जो लिखा है उसे पढ़ कर आपका भी दिल पिघल जाएगा।



This guy's sister's wedding is in few days & @zomato @zomatocare blocked his account! He was sobbing like anything near GTB Nagar, going to everyone and asking for some money. He told me he didn't eat anything saving it all for her wedding



Please make it viral if you can pic.twitter.com/sl8juEBsaJ