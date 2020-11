ये है गाईडलाईन NGT के अनुसार, जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा है, वहां पर पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। जिन शहरों में एयर क्वालिटी Moderate या Below होगी, वहां पर Green Crackers बेचे जा सकेंगे और उन्हें जलाने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित रहेगा। यह पटाखे त्योहारों दिवाली, छठ, न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर जलाए जा सकेंगे। पीठ ने कहा, ‘वहीं अन्य स्थानों पर प्रतिबंध/रोक अधिकारियों के लिए वैकल्पिक है और अगर अधिकारियों के आदेश में इस संबंध में कड़े कदम हैं, तो वे लागू होंगे। साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक, आयुक्तों को पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर सर्कुलर जारी करने और पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

नेशनल डेस्क: कोरोना काल की वजह से जहां लोगों में डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा वहीं इस दिवाली पर एनजीटी ने हिदायतें जारी करते हुए देश पर एक बड़ा खतरा मंडराने के सकेंत दिए हैं। दरअसल एनजीटी ने 23 राज्यों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर अपना आदेश सुनाया है। एनजीटी ने आज रात से 30 नवंबर की रात तक दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) सहित देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह बैन (ban on firecrackers) लगा दिया है जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही। इसका मतलब यह हुआ कि इस दीपावली पर लोग आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही एनजीटी ने गाईडलाईन भी जारी की है।

