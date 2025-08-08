Main Menu

Jharkhand: चाईबासा में हुआ नक्सली हमला, IED ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल

08 Aug, 2025

नेशनल डेस्क : झारखंड के चाईबासा जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाया है। शुक्रवार को सारंडा जंगल के दीघा इलाके में हुए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है।

गश्त के दौरान हुआ जोरदार धमाका
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नक्सलियों ने इलाके में पहले से ही आईईडी बिछा रखा था। जब कोबरा बटालियन के जवान नियमित गश्त पर निकले, तभी वे विस्फोट की चपेट में आ गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का इलाका दहल उठा। ब्लास्ट की आवाज दूर-दूर तक सुनी गई।

साथी जवानों ने दिखाया साहस
घटना के तुरंत बाद, मौके पर मौजूद अन्य जवानों ने तेजी से मोर्चा संभाला और घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार देने के बाद एयरलिफ्ट कर रांची भेजने की तैयारी की जा रही है, जहां उनका आगे का इलाज होगा। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। नक्सलियों की संभावित मौजूदगी वाले क्षेत्रों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सारंडा जंगल लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा है और यहां पहले भी सुरक्षाबलों को निशाना बनाया जा चुका है।

सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी बढ़ी
फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए कार्रवाई और तेज की जाएगी।

