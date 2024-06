न्यू जर्सी के गवर्नर ने बिक चुके शो के लिए दिलजीत दोसांझ को दिया धन्यवाद, बोले- 'पंजाबी आ गए'

नेशनल डेस्क. पंजाबी एक्टर और गायक दिलजीत दोसांझ को हाल ही में न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी से अमेरिकी राज्य में बिक चुके शो के लिए प्रशंसा मिली है। मर्फी ने इसे 'पंजाबी समुदाय के लिए एक बड़ा क्षण' बताया है।



गवर्नर फिल मर्फी ने दिलजीत का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लोग गायक की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए मर्फी ने लिखा- कल रात @PruCenter में बिक चुके शो के साथ न्यू जर्सी में अपना टूर लाने के लिए @diljitdosanjh को धन्यवाद। अमेरिका में दिलजीत की सफलता पंजाबी समुदाय के लिए एक बड़ा क्षण है, जिसमें हज़ारों न्यू जर्सीवासी शामिल हैं, जो उनके संगीत पर नाचते हुए बड़े हुए हैं। मर्फी ने पंजाबी में एक पंक्ति के साथ इस नोट को खत्म किया है। जब से दोसांझ ने कोचेला कॉन्सर्ट के दौरान इसका इस्तेमाल किया था: पंजाबी आ गए! दिलजीत ने हाथ जोड़कर इमोजी के साथ मर्फी की पोस्ट का जवाब दिया।

Thank you, @diljitdosanjh, for bringing your tour to New Jersey with a sold-out show at @PruCenter last night.



Diljit’s success in the U.S. is a big moment for the Punjabi community, including thousands of New Jerseyans who grew up dancing to his music.



Punjabi aa gaye! https://t.co/zOChRhEzr1— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 31, 2024