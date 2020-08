पाकिस्‍तान में हिंदूओं के भेदभाव व अत्याचारों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में बनने वाले पहले कृष्ण मंदिर की नींव को...

इस्लामाबादः पाकिस्‍तान में हिंदूओं के भेदभाव व अत्याचारों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में बनने वाले पहले कृष्ण मंदिर की नींव को कुछ मजहबी गुटों ने ढहाने के बाद अब फ‍िर हिंदूओं की आस्‍था को तार-तार किया गया है। पाकिस्‍तान के कराची के ल्‍यारी में एक प्राचीन हनुमान मंदिर को ध्‍वस्‍त करने के अलावा मंदिर के समीप रहने वाले करीब 20 हिंदू परिवार के घरों को भी बुल्‍डोजर से ध्‍वस्‍त कर दिए गए।

He is the Maharaj of the Hanuman Mandir which has been destroyed by a builder. He is crying because he has been taking care of the temple for years. Why taking away our religious places like that? @ShireenMazari1 , Will you take any action? pic.twitter.com/TPkwJ2Yrgc