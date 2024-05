Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें ये उपाय, भगवान शिव के आशीर्वाद से खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले

सोमवार के दिन देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भोलेनाथ की पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव जी की पूजा करता है और उपवास रखता है। उसके मन की हर मनोकामना पूरी होती है।

Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भोलेनाथ की पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव जी की पूजा करता है और उपवास रखता है। उसके मन की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है। इस दिन भोलेनाथ को जल्द प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं, महादेव से जुड़े कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में-

Remedies for happiness and peace सुख-शांति के लिए उपाय

घर और जीवन में सुख-शांति लाने और घर से कलह-क्लेश को दूर करने के लिए सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भोलेनाथ की पूजा करें। साथ ही गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर लाल चंदन के लेप से श्रृंगार करें। ऐसा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।



Solutions to solve financial problems आर्थिक समस्या दूर करने के लिए उपाय

सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर सेवा करें और शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। साथ ही रुद्राक्ष की माला से शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से घर में सुख-शांति और धन का आगमन बढ़ने लगता है।



Ways to get good health अच्छी सेहत पाने के लिए उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर धतूरा, दूध, सफेद चंदन, अक्षत और कच्चे चावल में काले तिल अर्पित करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही शिव के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति को अच्छी सेहत प्राप्त होती है। जीवन में से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं।



To remove obstacles coming in marriage शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए

अगर किसी व्यक्ति की शादी में बार-बार रुकावट आ रही है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिला दूध अर्पित करें। इस उपाय को करने से सभी रुकावटें दूर होंगी और जल्द ही विवाह के योग बनेंगे। साथ ही शादीशुदा जीवन में भी मधुरता बनी रहती है।

Mantras of Lord Shiva भगवान शिव के मंत्र



शिव मूल मंत्र

ॐ नमः शिवाय॥



रूद्र मंत्र

ॐ नमो भगवते रूद्राय ।



रूद्र गायत्री मंत्र

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय

धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥



महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥



शिव प्रार्थना मंत्र

करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं श्रावण वाणंजं वा मानसंवापराधं ।

विहितं विहितं वा सर्व मेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥



शिव नमस्कार मंत्र

शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।।

ईशानः सर्वविध्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रम्हाधिपतिमहिर्बम्हणोधपतिर्बम्हा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम।।



श‍िव नामावली मंत्र

श्री शिवाय नम:

श्री शंकराय नम:

श्री महेश्वराय नम:

श्री सांबसदाशिवाय नम:

श्री रुद्राय नम:

ॐ पार्वतीपतये नम:

ॐ नमो नीलकण्ठाय नम: