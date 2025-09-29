Video: पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने हार के बाद स्टेज से नीचे फेंका रनर-अप चेक

Edited By Anu Malhotra,Updated: 29 Sep, 2025 04:22 PM
एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 146 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा कर हराकर लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस मुकाबले में तिलक वर्मा की धमाकेदार नाबाद 69 रनों की पारी...
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 146 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा कर हराकर लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस मुकाबले में तिलक वर्मा की धमाकेदार नाबाद 69 रनों की पारी ने भारतीय टीम को मजबूती दी और मैच का रूख पूरी तरह पलट दिया।
पाकिस्तान की शुरुआत हुई दमदार, लेकिन अंत हुआ निराशाजनक
पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने मैच की शुरुआत में अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन टीम पूरी तरह अंतिम ओवर तक टिक नहीं सकी और 146 रनों पर सिमट गई। कुलदीप यादव ने अपनी अनुभवपूर्ण गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बार-बार दबाव में रखा और मैच में निर्णायक भूमिका निभाई। कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई में पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से रन बनाने में नाकाम रही, जिससे जीत के आसार कम हो गए।
भारत की बल्लेबाजी में दिखा संयम और जुझारूपन
टीम इंडिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे (33) ने अहम साझेदारी निभाई, जिसमें उन्होंने 57 रन जोड़कर मैच को पाकिस्तान के लिए मुश्किल बना दिया। इस बीच तिलक वर्मा की धमाकेदार नाबाद पारी ने भारत को जीत की ओर अग्रसर किया। भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव के बीच संयम और धैर्य का परिचय दिया, जिसने अंततः टीम को विजेता बनाया।
देखो इस बेशर्म Salman Agha को जो पाकिस्तान का कप्तान है।
हारने का चैक मिला तो इसने फेंक दिया।
अबे भिखा**रियों इतना पैसा कभी देखा है?
Mohsin Naqvi के मुंह पर तमाचा पड़ गया है।
IND vs PAK | Salman Agha | Mohsin Naqvi pic.twitter.com/RUvoqC90Ja
— Satish Mishra 🇮🇳 (@SATISHMISH78) September 29, 2025
मैच के बाद का विवाद और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
फाइनल मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का एक शर्मनाक व्यवहार सामने आया, जब उन्होंने रनर-अप चेक स्वीकार करने के बाद उसे स्टेज से नीचे फेंक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और दर्शकों तथा क्रिकेट प्रेमियों के बीच भारी निंदा का विषय बन गया। इस घटना के चलते सलमान अली आगा को फैंस ने खूब खरी-खोटी सुनाई। सलमान ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि टीम की गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है। उन्होंने खुलकर बताया कि बल्लेबाज रन बनाने में विफल रहे और सही स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर पाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम जल्द ही कमज़ोरियों को दूर कर वापसी करेगी।
भारत की जीत पर बधाई और इनाम
भारत की टीम ने फाइनल मुकाबले में दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और साबित कर दिया कि वह बड़े मुकाबलों में किस कदर स्थिर और मजबूत रहती है। बीसीसीआई ने टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार और करोड़ों रुपये के इनाम की घोषणा की। विदेश मामलों के मंत्री एस. जयशंकर ने भी टीम इंडिया को इस महत्वपूर्ण जीत पर बधाई दी।