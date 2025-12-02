Main Menu

02 Dec, 2025

palash smriti wedding news false no official from couple

स्मृति और पलाश ने अपने फैंस के साथ अपनी शादी को लेकर गुड न्यूज शेयर की है। दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कपल ने अपनी शादी के लिए नई तारीख का खुलासा कर दिया है।

नेशनल डेस्क: स्मृति और पलाश ने की शादी को लेकर एक बार फिर पोस्ट वायरल हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा था कि दोनों इसी हफ्ते 7 दिसंबर को शादी करने वाले हैं और यह महाराष्ट्र के सांगली में इंटीमेट वेडिंग होगी। पोस्ट से जुड़ी असल सच्चाई बाहर है, जिसमें यह पता चला कि ये खबरें झूठी हैं। पलाश या स्मृति की तरफ से शादी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। जिस सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर यह खबर फैली थी, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। फिलहाल दोनों की शादी को लेकर चल रही खबरें महज अफवाह हैं।

PunjabKesari

पहले टल चुकी है शादी

पलाश और स्मृति की शादी पहले 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन शादी से चंद घंटे पहले हालात बदल गए। पहले स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई।इसके तुरंत बाद पलाश की भी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़े सभी वीडियो और तस्वीरें डिलीट कर दिए थे, जिससे फैंस के बीच बेचैनी बढ़ गई थी।

चीटिंग के आरोप और 'नजर' का इशारा

शादी टलने के बाद पलाश मुच्छल पर स्मृति को चीट करने के गंभीर आरोप भी लगे थे। हालांकि कपल और उनके परिवार ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पलाश की मां ने मीडिया कंपनी से बात करते हुए सिर्फ इतना कहा था कि दोनों की शादी जल्द होगी। मुश्किलों के इस दौर के बाद पलाश और स्मृति दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में 'इविल आई' (नजर) वाली इमोजी लगाई थी, जिसे फैंस ने उनके रिश्ते पर बुरी नजर लगने का संकेत माना था। फिलहाल फैंस को पलाश और स्मृति की शादी की असली तारीख के लिए उनके आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा।

 

