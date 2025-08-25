भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर हुआ उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन, पेसेंजर्स को 10 रुपये में मिलेगा पानी और चाय

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सोमवार को बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुलभ दरों पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के मकसद से 'उड़ान यात्री कैफे' की शुरुआत की।

नेशनल डेस्क: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सोमवार को बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुलभ दरों पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के मकसद से 'उड़ान यात्री कैफे' की शुरुआत की। इस सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री ने कहा, “यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण है कि हवाई यात्रियों को किफायती दरों पर भोजन एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं। 'उड़ान' योजना का उद्देश्य हवाई यात्रा को आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। हवाई अड्डों पर महंगे खान-पान की शिकायतें लगातार मिलती थीं, और यह पहल उन्हीं चिंताओं का समाधान है।” उन्होंने बताया कि इस तरह की पहली सुविधा कोलकाता में शुरू की गई थी, जिसके बाद इसे चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे में भी शुरू किया गया। भुवनेश्वर पांचवां केंद्र है और जल्द ही अन्य हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कैफे में पानी की एक बोतल और चाय का कप केवल 10 रुपये में, जबकि एक समोसा 20 रुपये में उपलब्ध है।