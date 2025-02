Budget से पहले क्रिएटिविट मोड में आए लोग, एक्स पर लगाई मीम्स की झड़ी

नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करने वाली हैं। यह उनका आठवां बजट होगा. इस बजट का सभी को बेसब्री से इंतजार है, खासकर मिडिल क्लास के लोग उम्मीद और चिंता के साथ इस पर नजरें गढ़ाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी #Budget2025 ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मिडिल क्लास की चिंताएं और समस्याएं दिखाई दे रही हैं।

बजट सत्र से पहले सोशल मीडिया पर #Budget2025 ट्रेंड कर रहा है। खासकर X (पूर्व ट्विटर) पर मिडिल क्लास से जुड़े कई मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। लोग टैक्स में राहत की उम्मीदों से लेकर अचानक 'बजट एक्सपर्ट' बनने तक की मजेदार बातों पर मीम्स बना रहे हैं। आइए, देखते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार मीम्स..

बजट से पहले मिडिल क्लास की उम्मीदें

क्या इन्वेस्टर्स को क्या मिल सकती है राहत?"

Investors praying to prevent any increase in capital gains tax #Budget2025 pic.twitter.com/VYpp6nwaop

बजट से पहले और बाद में मिडिल क्लास की इमोशनल यात्रा"

मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे सब पता है!

Expert economists on the tl for next two days 😂😂#Budget2025 #parliamentsession pic.twitter.com/RhdrqU7tf7