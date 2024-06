Delhi-NCR में लोगों को लू से राहत... इस सप्ताह दिल्ली में बारिश होने की संभावना, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

नेशनल डेस्क: कई दिनों तक भीषण गर्मी से जूझने के बाद, अब दिल्ली और दिल्ली-एनसीआर में बूंदाबांदी के कारण लोगों को राहत मिली है। इसी बीच 29 जून तक बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे महीने का अंत भी बारिश वाला ही रहेगा। रविवार दोपहर को राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश हुई, जिससे पिछले दो महीनों से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली।



मौसम विभाग ने कहा, "दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी।" पिछले एक महीने की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर के लोग गर्मी से परेशान रहे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 40 और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि मानसून 30 जून के आसपास दिल्ली-एनसीआर में आने की उम्मीद है। ऐसे में आइये जानते हैं कल देशभर के अलग-अलग राज्यों के तापमान का हाल।



रविवार को जोधपुर में रहा देश में सबसे गर्म दिन

IMD के मांने तो हरियाणा के हिसार, सिरसा, रोहतक में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पठानकोट में अधिकत तापमान 41 डिग्री के आसपास रहा। वहीं गुजरात के भुज, राजकोट और कांडला में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा। यूपी के प्रयागराज, उरई, आगरा और कानपुर में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार कल यानी रविवार को राजस्थान के जोधपुर में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया, जिसके चलते वे देश का सबसे गर्म शहर रहा। जबकि जेसलमैर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रिकाॅर्ड किया गया।





आज बारिश होने की कहां होगी संभावना

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी तेलंगाना और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और पश्चिमी असम में रात के समय कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, कभी-कभी तेज बौछारें, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राजस्थान, उत्तरी कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा विदर्भ, पश्चिमी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, पश्चिमी बिहार, सिक्किम और उससे सटे उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है

