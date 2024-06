'विपक्ष अपनी शर्तें थोपना चाहता था', स्पीकर पद पर आम सहमति नहीं बन पाने पर बोले पीयूष गोयल

नेशनल डेस्क : लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आम सहमति बनाने में विफल रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि जब राजनाथ सिंह ने कोशिश की तो कांग्रेस ने पहले उपसभापति पद तय करने की शर्त रख दी। पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह की राजनीति की निंदा करती है।



गोयल ने कहा, "एनडीए के सभी दलों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। सुबह राजनाथ सिंह जी मल्लिकार्जुन खरगे जी से चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वे व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपसे बात करेंगे। लेकिन टीआर बालू और केसी वेणुगोपाल जी से बात करने के बाद उन्होंने शर्त रखी कि पहले तय करें कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा और फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन दिया जाएगा, हम इस प्रकार की राजनीति की निंदा करते हैं।"



अध्यक्ष पूरे सदन का होता है, न कि सत्ता पक्ष या विपक्ष का- गोयल

उन्होंने आगे कहा कि यह अच्छी परंपरा है कि यदि लोकसभा सर्वसम्मति से और निर्विरोध अध्यक्ष चुनती तो सदन की गरिमा बनी रहती और सभी दलों का भी योगदान होता। पीयूष गोयल ने कहा, "जिस तरह अध्यक्ष पूरे सदन का होता है, न कि सत्ता पक्ष या विपक्ष का, उसी तरह उपाध्यक्ष भी पूरे सदन का होता है। यह लोकसभा की परंपरा के अनुरूप नहीं है कि उपाध्यक्ष किसी विशेष पार्टी से हो।"



#WATCH | On INDIA bloc fielding K Suresh for Lok Sabha post, Union Minister and BJP MP Piyush Goyal says, "...In the morning, Rajnath Singh ji wanted to discuss with Mallikarjun Kharge ji but he was busy so he said that Venugopal ji would talk to you. But after speaking with TR… https://t.co/dnzguZc2xy pic.twitter.com/amqszMqX5v — ANI (@ANI) June 25, 2024