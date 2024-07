नेपाल में 59 यात्रियों को ला रहा विमान गौतमबुद्ध Airport के ‘रनवे' पर फिसला, मचा हड़कंप

काठमांडू: नेपाल की निजी विमानन कंपनी ‘बुद्ध एयर' का एक विमान बृहस्पतिवार की रात लुम्बिनी प्रांत में उतरते समय ‘रनवे' पर फिसल गया। एक मीडिया खबर के अनुसार वाहन में 59 लोग सवार थे। घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

Nepal's Buddha Air ATR 72-500 aircraft with registration 9N-AOC skidded off the Runway while landing at Bhairahawa Gautam Buddha International Airport Thursday evening.



The aircraft skidded off the runway by 1.5 meters and came to a rest on the grassy shoulder.



As per… pic.twitter.com/pvMd3iJEO8 — FL360aero (@fl360aero) July 12, 2024