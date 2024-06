VIDEO: अमेरिकी सिंगर ने NDA को जीत पर दी बधाई, कहा-" PM मोदी को भगवान ने चुना, यह एक नए भारत की शुरुआत"

इंटरनेशनल डेस्कः लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लगाताक तीसरी बार पर दुनिया भर से बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी भारत के फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि, इस बार उनकी पार्टी BJP को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है लेकिन NDA को बहुमत पर इसके कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं। अमेरिकी गायिका और हॉलीवुड अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। गायिका ने एक्स लिखा है कि आपको भगवान ने चुना है। मेरी मिलबेन ने एक्स पर लिखा, “मेरे प्यारे भारतवासियों, नमस्ते। आज का दिन भारत और दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से चुना जाना एक नए भारत की शुरुआत है।

My beloved India, Namaste. Today marks a historic day for India and the world. The reelection of my friend, His Excellency Prime Minister @narendramodi and the dawn of a New India.



— Mary Millben (@MaryMillben) June 4, 2024