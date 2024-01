PM मोदी ने मैक्रों को राम मंदिर की रिप्लिका गिफ्ट, दुकान पर ली चाय की चुस्की...UPI से किया पेमेंट

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने बृहस्पतिवार को यहां परकोटे में स्थित जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रों को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में दी। दोनों नेताओं ने एक साथ चाय की चुस्की भी ली। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रपति मैक्रों खुली छत वाले एक वाहन में सवार थे। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग उमड़े।



दोनों नेताओं ने सड़क के दोनों ओर खड़े जनसमूह का अभिवादन स्वीकार किया। मैक्रों कई जगह लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के दौरान हाथ जोड़कर 'नमस्ते' करते दिखे। लोगों ने 'मोदी मोदी' के नारे भी लगाए। उन पर अनेक स्थानों पर फूलों की वर्षा की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथ में तिरंगे तथा फ्रांस के राष्ट्रध्वज ले रखे थे। कई लोगों ने हाथों में मोदी व मैक्रों के पोस्टर थामे हुए थे। सड़क पर मोदी व मैक्रों के कटआउट भी लगाए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह रोड शो जंतर मंतर से हवा महल पहुंचा। यहां दोनों नेताओं ने रोशनी से जगमगाते ऐतिहासिक हवा महल को बाहर से निहारा। दोनों नेताओं को इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में बताया गया। दोनों नेता बाद में स्थानीय कलाकृतियों व हस्तशिल्प उत्पादों की एक दुकान में गए।



प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में दी। मोदी ने इसके लिए 500 रुपये का भुगतान यूपीआई से किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वहां रखे 'भीम यूपीआई' स्कैनर के बारे में भी बताया। बाद में दोनों नेता चाय की चुस्की लेते नजर आए। यहां भी मोदी ने मोबाइल से डिजिटल माध्यम से भुगतान किया। मैक्रों 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं।

