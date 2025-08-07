Post Office की इस स्कीम से हर साल 74,000 रुपए की पक्की कमाई, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

अगर आप एक ऐसी निवेश योजना की तलाश में हैं जो सुरक्षित हो और आपको हर महीने नियमित आमदनी दे, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इस सरकारी योजना में एक बार पैसा जमा करके आप हर महीने तय ब्याज के रूप में एक...

क्या है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम?

यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बिना कोई जोखिम उठाए नियमित मासिक इनकम चाहते हैं। इसमें आप एकमुश्त राशि जमा करते हैं और उसके बाद हर महीने ब्याज के रूप में पैसा मिलता रहता है।



कितना कर सकते हैं निवेश और कितना होगा फायदा?

सिंगल अकाउंट: आप इसमें अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।

जॉइंट अकाउंट: दो लोग मिलकर इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं।

मान लीजिए, अगर आप और आपकी पत्नी मिलकर जॉइंट अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करते हैं, तो आपको सालाना करीब 7.4% ब्याज मिलेगा। इससे आपको हर महीने लगभग 6,167 रुपए की आय होगी, यानी साल भर में आपकी कुल कमाई करीब 74,000 रुपए हो जाएगी। यह पैसा सीधे आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जमा होता रहता है।



स्कीम में निवेश कैसे करें?

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट खुलवाना होगा। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ साथ ले जाने होंगे। इस स्कीम में आप न्यूनतम 1,000 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।