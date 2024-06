प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हुए गिरफ्तार, यौन शोषण के आरोप में थे फरार; SIT करेगी पूछताछ

नेशनल डेस्कः यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे जदएस से निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी के म्यूनिख से बंगलूरू हवाई अड्डे पर पहुंचते ही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल लाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि करीब एक महीने पहले वे राजनयिक पासपोर्ट पर देश छोड़कर जर्मनी चले गए थे। प्रज्वल रेवन्ना को ‘अश्लील वीडियो’ मामले में एसआईटी जांच का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले बुधवार को स्थानीय अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्ज्वल ने पहले ही एक वीडियो संदेश जारी कर 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा था।

