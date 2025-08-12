Main Menu

  • 'कुत्ते सबसे सुंदर, सौम्य प्राणी हैं', सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोलीं प्रियंका गांधी, कहा- वे क्रूर बर्ताव के हकदार नहीं

Edited By Harman Kaur,Updated: 12 Aug, 2025 05:01 PM

priyanka spoke on supreme court s order dogs do not deserve cruel treatment

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने मंगलवार को कहा कि शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में आश्रय स्थलों में भेजने का कदम उनके साथ ‘‘बेहद अमानवीय'' व्यवहार होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि कुत्ते सबसे सुंदर और सौम्य प्राणी हैं तथा वे इस तरह...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने मंगलवार को कहा कि शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में आश्रय स्थलों में भेजने का कदम उनके साथ ‘‘बेहद अमानवीय'' व्यवहार होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि कुत्ते सबसे सुंदर और सौम्य प्राणी हैं तथा वे इस तरह ‘क्रूर बर्ताव' के हकदार नहीं हैं। उनकी यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधिकारियों को सड़कों से सभी आवारा पशुओं को ‘यथाशीघ्र' आश्रय स्थलों में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद आई है।

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में आश्रय स्थलों पर भेजना उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होगा। उन्हें रखने के लिए पर्याप्त आश्रय स्थल भी मौजूद नहीं हैं।'' कांग्रेस महासचिव ने कहा कि शहरी परिवेश में पशुओं के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता की जाती है।

कुत्ते सबसे सुंदर और सौम्य प्राणी हैं- प्रियंका गांधी
वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘स्थिति को संभालने का निश्चित रूप से एक बेहतर तरीका है। कोई ऐसा मानवीय तरीका खोजा जा सकता है, जिसमें इन निर्दोष जानवरों की देखभाल की जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके।'' प्रियंका गांधी ने कहा कि कुत्ते सबसे सुंदर और सौम्य प्राणी हैं, वे इस तरह के क्रूर बर्ताव के हकदार नहीं हैं।

'आठ सप्ताह में 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने का निर्देश'
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार और गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के नगर निकाय सभी आवारा पशुओं को हटाकर आश्रय स्थलों रखें। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों के काटने से, खासतौर पर बच्चों में होने वाली रेबीज की समस्या बेहद गंभीर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय के साथ कुत्तों के लिए आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ानी होगी। अदालत ने दिल्ली के प्राधिकारियों को छह से आठ सप्ताह के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया है।

