राहुल गांधी ने 'जेजे' से पूछा सवाल- क्यों एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा करने में हमारा साथ नहीं दिया?

नेशनल डेस्क. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के एक हालिया इंटरव्यू को लेकर बड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति अब ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जयशंकर के एक विदेशी पत्रकार को दिए साक्षात्कार का एक वीडियो फिर से पोस्ट किया। यह वीडियो कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल पर भी साझा किया गया था।

राहुल गांधी ने कहा, "क्या 'जेजे' (जयशंकर के लिए इस्तेमाल किया गया नाम) बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा गया है? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा?" कांग्रेस ने इस वीडियो के साथ यह भी लिखा, "इनकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है?" इंटरव्यू में जयशंकर से अमेरिकी मध्यस्थता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों समेत कई सवाल पूछे गए थे।

