  Independence Day: बारिश में भीगते हुए स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी ने किया ध्वजारोहण और गाया राष्ट्रगान, देश के लिए कह दी ये बड़ी बात

rahul gandhi hoisted the flag on independence day said this big thing

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस दौरान बारिश हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी बिना छाते के खड़े नजर आए और पूरी तरह भीग गए।...

नेशनल डेस्क : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। इस दौरान बारिश हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी बिना छाते के खड़े नजर आए और पूरी तरह भीग गए। उन्होंने इस खास मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, 'सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली यह आज़ादी, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है - जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय हो, और हर दिल में सम्मान और भाईचारा हो। इस अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।'

प्रियंका गांधी ने भी दी शुभकामनाएं

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लाखों नायकों ने अनगिनत कुर्बानियां देकर हमें आजादी दिलाई। हमें लोकतंत्र, न्याय, समानता और आपसी एकता का राष्ट्रीय संकल्प सूत्र सौंपा। एक व्यक्ति - एक वोट के सिद्धांत के जरिये एक समृद्ध जनतंत्र दिया। अपनी आजादी, संविधान और इसके उसूलों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प अडिग है। जय हिंद! जय भारत!'

 

