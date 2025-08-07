Main Menu

  राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया फर्जी वोटर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का गंभीर आरोप, कहा- 'महाराष्ट्र चुनाव में हुई बड़ी धांधली'

Edited By Shubham Anand,Updated: 07 Aug, 2025 02:35 PM

rahul gandhi raises allegations against election commission on voter list

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वैरिफिकेशन में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की नींव वोट है, इसलिए यह जांचना जरूरी है कि सही लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वैरिफिकेशन में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की नींव वोट है, इसलिए यह जांचना जरूरी है कि सही लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है या नहीं। उन्होंने मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स के शामिल होने की भी चिंता जताई है।

राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के दौरान महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरोप लगाया कि वहां चुनाव चोरी हुआ है। उन्होंने कहा, "हम महाराष्ट्र में चुनाव हार गए, लेकिन वहां 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। केवल पांच महीने के अंदर कई नए वोटर जोड़े गए हैं।" उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि क्या वोटर लिस्ट सही है या उसमें गड़बड़ी है।

कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं प्रदान कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बार-बार डेटा की मांग करने के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी और जवाब देने से इनकार कर दिया।

राहुल गांधी ने फर्जी वोटिंग को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में कई लोगों के पिता के नाम के आगे कोई जानकारी नहीं है, कई मकानों के पते शून्य लिखे गए हैं और डुप्लीकेट वोटरों की संख्या बहुत अधिक है। खासतौर पर उन्होंने बताया कि लगभग 11 हजार संदिग्ध वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने तीन बार वोट डाला है। एक ही पते पर 46 वोटर्स दर्ज हैं, जो सवाल उठाता है कि ये लोग कहां से आ रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि यह सब चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत का नतीजा है और देश में लोकतंत्र के लिए यह बड़ी चुनौती है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में पारदर्शिता बरतने और फर्जी वोटिंग पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

