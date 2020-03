दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले की पुष्टि होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में आपात हालात हैं। ऐसे में उन्हें अपने सोशल मीडिया खातों पर ‘‘मसखरी'''' करने से बचना चाहिए। सोमवार को कोरोना...

नई दिल्लीः दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले की पुष्टि होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में आपात हालात हैं। ऐसे में उन्हें अपने सोशल मीडिया खातों पर ‘‘मसखरी'' करने से बचना चाहिए। सोमवार को कोरोना वायरस के दो नए मामले आने के बाद राहुल गांधी ने यह तंज कसा है। इनमें से एक मामला दिल्ली में सामने आया है।



राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ‘‘प्रिय प्रधानमंत्री कार्यालय, अपने सोशल मीडिया खातों के साथ मसखरी करके वक्त बर्बाद करना बंद करें। प्रत्येक भारतीय की कोरोना वायरस चुनौती पर ध्यान दें।'' इस संदेश के साथ कि ‘‘ऐसे किया जाता है'', गांधी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली एच. लूंग के देश के नाम संबोधन का वीडियो ट्वीट किया है। इसमें लूंग देशवासियों को बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए। गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट पर भी चुटकी ली जिसमें उन्होंने इस रविवार को अपने सभी सोशल मीडिया खातों... फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यू्-ट्यूब से दूरी बनाए रखने को कहा था।

Dear @PMOIndia,



Quit wasting India's time playing the clown with your social media accounts, when India is facing an emergency. Focus the attention of every Indian on taking on the Corona virus challenge.



Here's how it's done..#coronavirusindia pic.twitter.com/jLZG5ISjwt