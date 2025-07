सोशल मीडिया पर ऑटो-ट्रांसलेशन कहीं बिगाड़ ना दे आपका खेल, अगर आप भी करते हैं यूज तो बरते ये सावधानियां

नेशनल डेस्क : तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी और नए-नए टूल्स के चलते अब किसी भी भाषा को समझना और लिखना काफी आसान हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram, X और Google पर मल्टीपल भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा मिलने से लोग आसानी से विभिन्न भाषाओं में संवाद कर पा रहे हैं। लेकिन, इन प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऑटो-ट्रांसलेशन टूल्स की विश्वसनीयता पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। कई बार गलत अनुवाद की वजह से गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, जो गंभीर परिणाम भी दे सकती हैं।

ताजा मामला क्या है?

हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ा एक विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। Meta (पूर्व में Facebook) के ऑटो-ट्रांसलेशन फीचर की एक बड़ी गलती के कारण कंपनी को माफी मांगनी पड़ी। कर्नाटक सीएम कार्यालय द्वारा बी. सरोजा देवी की मौत पर कन्नड़ भाषा में शोक संदेश Facebook और Instagram पर पोस्ट किया गया था, लेकिन Meta के ऑटो-ट्रांसलेशन टूल ने इस संदेश का अंग्रेजी में ऐसा गलत अनुवाद कर दिया कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का निधन हो गया हो।

Faulty auto-translation of Kannada content on @Meta platforms is distorting facts & misleading users. This is especially dangerous when it comes to official communications.



My Media Advisor Shri K V Prabhakar has formally written to Meta urging immediate correction.



Social… pic.twitter.com/tJBp38wcHr