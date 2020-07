भारतीय वायुसेना में बुधवार को पांच राफेल जेट शामिल हुए। फ्रांस से सोमवार को रवाना हुए पांचों राफेल लड़ाकू विमानों की बुधवार को हरियाणा के अंबाला में सेफ और हैप्पी लैंडिंग हुई। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया राफेल का टचडाउन का वीडियो। राफेल के भारत आने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजन

नेशनल डेस्कः भारतीय वायुसेना में बुधवार को पांच राफेल जेट शामिल हुए। फ्रांस से सोमवार को रवाना हुए पांचों राफेल लड़ाकू विमानों की बुधवार को हरियाणा के अंबाला में सेफ और हैप्पी लैंडिंग हुई। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया राफेल का टचडाउन का वीडियो। राफेल के भारत आने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल से वायुसेना की शक्ति में क्रांतिकारी बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्री अब देश के दुश्मनों को सोचना होगा।

The Touchdown of Rafale at Ambala. pic.twitter.com/e3OFQa1bZY