Raksha Bandhan 2025: इस बार रक्षाबंधन पर दो दिन की छुट्टी, जानिए कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल-काॅलेज

नेशनल डेस्क: भाई-बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के वचन का पर्व रक्षाबंधन इस बार बच्चों और परिवारों के लिए खास खुशी लेकर आ रहा है। 09 अगस्त 2025 (शनिवार) को यह त्योहार मनाया जाएगा और साथ में रविवार (10 अगस्त) की छुट्टी होने के चलते लोगों को दो दिन का लंबा वीकेंड मिलने वाला है।



स्कूल-कॉलेजों और दफ्तरों में रहेगा सन्नाटा

उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में रक्षाबंधन को लेकर सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, दमन और दीव समेत कई राज्यों की सरकारों ने इसे पब्लिक हॉलिडे के तौर पर मान्यता दी है। इस कारण इन राज्यों में सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।



बच्चों में दोगुना उत्साह

शनिवार को रक्षाबंधन पड़ने से बच्चों को खास फायदा मिल रहा है। अधिकतर स्कूलों में या तो शनिवार को अवकाश होता है या आधे दिन की छुट्टी होती है। ऐसे में रक्षाबंधन की छुट्टी और उसके बाद का रविवार मिलाकर बच्चों को दो दिन तक त्योहार का भरपूर आनंद लेने का मौका मिलेगा।



परिवारों के लिए प्लानिंग का सही समय

त्योहार के मौके पर आमतौर पर रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में दो दिन की छुट्टी लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर दे रही है। कई लोग इन दो दिनों में ट्रैवल या आउटिंग की भी प्लानिंग कर सकते हैं। कोचिंग संस्थानों और निजी दफ्तरों में भी अधिकतर जगहों पर अवकाश की संभावना है।



त्योहार के साथ वीकेंड की छुट्टी ने बढ़ाया उत्साह

हर साल रक्षाबंधन पर केवल एक दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन इस बार शनिवार और रविवार की छुट्टियों ने इसे डबल सेलिब्रेशन बना दिया है। खासकर स्कूल-कॉलेज के छात्रों और नौकरीपेशा लोगों में इस वीकेंड को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।