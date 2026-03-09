Rajasthan Weather: मार्च की शुरुआत में ही तेज गर्मी! कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल

Main Menu

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 12:10 PM

scorching heat in early march temperatures in many cities near 40 degrees

राजस्थान में मौसम तेजी से बदल रहा है और गर्मी ने समय से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। खासकर पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है।

नेशनल डेस्क: राजस्थान में मौसम तेजी से बदल रहा है और गर्मी ने समय से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। खासकर पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। वहीं राजधानी जयपुर और जोधपुर सहित कई बड़े शहरों में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, मार्च के दूसरे सप्ताह में ही राजस्थान में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास
रविवार को राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी देखने को मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। आईएमडी के जयपुर केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, झुंझुनूं जिले के पिलानी में सबसे अधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मार्च के महीने में ही इतनी तेज गर्मी ने लोगों को चौंका दिया है। आमतौर पर इतनी गर्मी अप्रैल या मई में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मौसम में जल्दी बदलाव देखने को मिल रहा है।

इन शहरों में भी बढ़ा तापमान
राज्य के कई अन्य शहरों में भी तापमान तेजी से बढ़ता हुआ दर्ज किया गया।

  • बीकानेर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस
  • जैसलमेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस
  • चूरू में 39.1 डिग्री सेल्सियस
  • जोधपुर शहर में 38.8 डिग्री सेल्सियस
  • सीकर जिले के फतेहपुर में 38.5 डिग्री सेल्सियस
  • टोंक के वनस्थली और जोधपुर के फलौदी में 38.2 डिग्री सेल्सियस

    हीट वेव की शुरुआत के संकेत
    तेजी से बढ़ते तापमान के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में हीट वेव जैसी स्थिति बनने लगी है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा तेज हो सकती है। इससे आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है।

    बढ़ सकती हैं लोगों की चिंताएं
    मार्च में ही तेज गर्मी शुरू होने से लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है। यदि आने वाले महीनों में तापमान लगातार बढ़ता रहा तो पानी की कमी और सूखे जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।

    आगे कैसा रहेगा मौसम
    मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। लोगों को दिन के समय तेज धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

