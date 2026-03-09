Rajasthan Weather: मार्च की शुरुआत में ही तेज गर्मी! कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल

राजस्थान में मौसम तेजी से बदल रहा है और गर्मी ने समय से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। खासकर पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है।

नेशनल डेस्क: राजस्थान में मौसम तेजी से बदल रहा है और गर्मी ने समय से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। खासकर पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। वहीं राजधानी जयपुर और जोधपुर सहित कई बड़े शहरों में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, मार्च के दूसरे सप्ताह में ही राजस्थान में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।



कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास

रविवार को राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी देखने को मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। आईएमडी के जयपुर केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, झुंझुनूं जिले के पिलानी में सबसे अधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मार्च के महीने में ही इतनी तेज गर्मी ने लोगों को चौंका दिया है। आमतौर पर इतनी गर्मी अप्रैल या मई में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मौसम में जल्दी बदलाव देखने को मिल रहा है।



इन शहरों में भी बढ़ा तापमान

राज्य के कई अन्य शहरों में भी तापमान तेजी से बढ़ता हुआ दर्ज किया गया।