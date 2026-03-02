दिल्ली: उफ्फ ये गर्मी! मार्च में जून महीने वाला टार्चर, 35 डिग्री पर पहुंचा पारा, जानें होली पर कैसा होगा मौसम?

Edited By Radhika, Updated: 02 Mar, 2026 02:10 PM

Holi Weather 2026: रविवार को मार्च महीने की शुरुआत हुई है। इस महीने की शुरुआत के साथ ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरु कर दिए हैं। उत्तर भारत में मौसम के मिजाज ने सबको चौंका दिया है। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला गया है, जिससे लोग अभी से ही चिलचिलाती गर्मी का सामना करने को मजबूर हैं।

दिल्ली में पारे का नया रिकॉर्ड

दिल्ली-एनसीआर में ठंड का नामोनिशान मिट चुका है। IMD के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4.6 डिग्री अधिक है। ऐसा अनुमान है कि होली पर दिल्ली का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे दिन के साथ-साथ रातों में भी गर्मी बढ़ेगी।

वाराणसी और प्रयागराज में बढ़ी तपिश

यूपी में भी गर्मी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारा 31°C से 34°C के बीच बना हुआ है। विशेष रूप से वाराणसी और प्रयागराज में दोपहर के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि, रात का तापमान 16°C-17°C के आसपास होने की वजह से फिलहाल सुबह और देर रात हल्की राहत बरकरार है।

पहाड़ों पर बदलेगा मौसम

मैदानी इलाकों में जहां गर्मी सता रही है, वहीं पहाड़ी राज्यों में राहत की उम्मीद जगी है।