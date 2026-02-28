Heat Alert: फरवरी महीने में अप्रैल-मई जैसी गर्मी का एहसास, क्या मार्च में गर्मी तोड़ेगी रिकाॅर्ड? कई राज्यों में 35-37°C तक पहुंचा पारा

Edited By Anu Malhotra, Updated: 28 Feb, 2026 09:33 AM

नई दिल्ली: अभी तो बसंत की विदाई भी पूरी तरह नहीं हुई है और सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तापमान जिस रफ़्तार से बढ़ रहा है, उसने मौसम वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक, फरवरी के आखिरी दिनों में ही ऐसी धूप खिल रही है जैसी अमूमन अप्रैल के महीने में देखने को मिलती है।

गर्मी का 'अर्ली अलार्म': राज्यों का हाल

मौसम विभाग (IMD) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पारा 35°C से 37°C के बीच झूल रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर 'हीटवेव' की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने वातावरण में गर्मी घोल दी है।

दिल्ली-NCR: तीन साल का रिकॉर्ड टूटा

राजधानी दिल्ली में फरवरी का यह महीना पिछले तीन वर्षों में सबसे गर्म रहा है। शुक्रवार को सफदरजंग में तापमान 31°C तक जा पहुंचा।

आज का पूर्वानुमान: शनिवार को दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहेगा और 18-20 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 30-32°C रहने का अनुमान है।

मार्च का आगाज़: मार्च के पहले ही हफ्ते में दिल्ली का पारा 35°C की दहलीज लांघ सकता है। राहत की बात बस इतनी है कि बढ़ती गर्मी और तेज़ हवाओं के चलते प्रदूषण में कमी आई है और AQI 'मध्यम' श्रेणी (200) में बना हुआ है।

पहाड़ों पर बारिश और मैदानों में उमस

जहां एक तरफ मैदानी इलाके तप रहे हैं, वहीं पहाड़ों पर मौसम थोड़ा मेहरबान है। दो कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से: