6 बच्चों की मां से दूसरी शादी... शक ने बना दिया कातिल, फिर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

नेशनल डेस्क: हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा में पुलिस ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने के कारण उसे पीट-पीटकर मार डाला और मौक़े से फरार हो गया था।



क्या है पूरा मामला?

पुलिस को 6 अगस्त की सुबह धारूहेड़ा के एक स्कूल के सर्वेंट क्वार्टर में एक महिला का शव मिला था, जिसके पास उसकी आठ महीने की बच्ची बैठी रो रही थी। जांच के दौरान पुलिस को दीवार पर एक नोट भी मिला, जिसमें आरोपी ने कुछ लोगों से परेशान होने की बात लिखी थी।

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी संदीप उर्फ सुनील और उसकी पत्नी दोनों पहले से शादीशुदा थे और दोनों के तीन-तीन बच्चे भी थे। बाद में दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और उनकी एक आठ महीने की बेटी थी। संदीप एक स्कूल में ड्राइवर का काम करता था और पत्नी व बेटी के साथ वहीं रहता था।



शक में कर दी हत्या

पुलिस के अनुसार, संदीप को शक था कि उसकी पत्नी का स्कूल के दूसरे ड्राइवर के साथ अफेयर है। इसी शक के कारण पहले उसने खुदकुशी करने का सोचा, लेकिन फिर पत्नी से उसका झगड़ा हो गया और उसने उसे पीट-पीटकर मार डाला। डीएसपी डॉ. रविन्द्र ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि संदीप महिला से कॉलेज के दिनों से प्यार करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है और गहन पूछताछ के लिए एक दिन का रिमांड लिया है।