शराब को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, हर साल 30 लाख लोगों की मौत; युवा सबसे ज्यादा शिकार

Edited By rajesh kumar,Updated: 26 Jun, 2024 07:40 PM

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंगलवार को कहा कि शराब की वजह से हर साल करीब 30 लाख लोगों की मौत होती है। साथ ही, यह भी कहा कि हाल के वर्षों में मृत्यु दर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन यह “अस्वीकार्य रूप से उच्च” बनी हुई है।

नेशनल डेस्क: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंगलवार को कहा कि शराब की वजह से हर साल करीब 30 लाख लोगों की मौत होती है। साथ ही, यह भी कहा कि हाल के वर्षों में मृत्यु दर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन यह “अस्वीकार्य रूप से उच्च” बनी हुई है।



शराब की वजह से दुनिया भर में 20 में से होती है एक मौत

शराब और स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब की वजह से हर साल दुनिया भर में 20 में से करीब एक मौत होती है, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब के कारण हिंसा और दुर्व्यवहार और कई तरह की बीमारियां और विकार शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में शराब के सेवन से 2.6 मिलियन मौतें हुईं - नवीनतम उपलब्ध आंकड़े - जो उस साल दुनिया भर में हुई सभी मौतों का 4.7 प्रतिशत है। इसमें कहा गया है कि इनमें से करीब तीन-चौथाई मौतें पुरुषों की थीं।



WHO महानिदेशक का बयान

WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने कहा, ''पदार्थों का सेवन व्यक्तिगत स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। पुरानी बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम को बढ़ाता है और दुखद रूप से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु को रोकता है।'' उन्होंने बताया कि 2010 से दुनिया भर में शराब के सेवन और उससे होने वाले नुकसान में कुछ कमी आई है। उन्होंने कहा, "लेकिन शराब के सेवन के कारण स्वास्थ्य और सामाजिक बोझ अस्वीकार्य रूप से उच्च बना हुआ है।"



युवा सबसे ज्यादा शिकार

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवा लोग असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 2019 में शराब के कारण होने वाली मौतों का उच्चतम अनुपात - 13 प्रतिशत - 20 से 39 वर्ष की आयु के लोगों में था। शराब पीने से कई तरह की स्वास्थ्य स्थितियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें लीवर का सिरोसिस और कुछ कैंसर शामिल हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि 2019 में इसके कारण हुई सभी मौतों में से अनुमानित 1.6 मिलियन गैर-संचारी रोगों से थीं। इनमें से 474,000 हृदय संबंधी बीमारियों से, 401,000 कैंसर से और 724,000 लोग यातायात दुर्घटनाओं और खुद को नुकसान पहुंचाने सहित चोटों से थे।