ऑनलाइन ऑर्डर की चिकन बिरयानी में मिला मरा हुआ कीड़ा...Swiggy ने किया रिफंड

नेशनल डेस्क: पिछले कई दिनों से जंक फूड्स से लेकर रेस्टोंरेंट के खाने में होने वाली लापरवाही ने इंसान की सेहत को खतरे में डाल दिया है ऐसे में एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि हैदराबाद के साईं तेजा नाम के एक शख्स ने कुकटपल्ली के एक मशहूर रेस्तरां महफिल बिरयानी से ऑर्डर की गई जिसमें चिकन के टुकड़ों में मरा हुआ कीड़ा पाया गया।

साई तेजा ने @cfs_telangana को टैग करते हुए अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की और इस मुद्दे की सूचना उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को दी। स्विगी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि पैकेजिंग का प्रबंधन विशेष रूप से रेस्तरां द्वारा किया जाता है।

Mehfil biryani, Kukatpally

Bugs in chicken pieces @cfs_telangana

This is the response from @Swiggy (Refund of 64rs for a bill of 318rs : Order id - 178009783111586)

Please stop ordering from Mehfil kukatpally pic.twitter.com/o8UBaTCzk2 — Sai Teja (@Karlmarx__07) June 23, 2024