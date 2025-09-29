पीएम मोदी के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान- देश के लीडर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने इस जीत को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जोड़ते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी हर मोर्चे पर मजबूती से डटे हैं। इस ट्वीट पर पाकिस्तान की मीडिया और नेताओं ने कड़ी...

नेशनल डेस्क: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने इस जीत को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जोड़ते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी हर मोर्चे पर मजबूती से डटे हैं। इस ट्वीट पर पाकिस्तान की मीडिया और नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

सूर्यकुमार यादव ने सराहा पीएम का अंदाज

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीएम मोदी के ट्वीट की तारीफ की। उन्होंने कहा,“अच्छा लगता है जब देश का नेता फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है। यह ऐसा है जैसे वह खुद स्ट्राइक लेकर रन बना रहे हों। जब सर सामने खड़े हों तो खिलाड़ी और ज्यादा खुलकर खेलते हैं।”

भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से किया इनकार-

एशिया कप 2025 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम ने एसीसी चेयरमैन मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस फैसले पर जब कप्तान सूर्यकुमार यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि इसे विवाद की तरह नहीं देखना चाहिए।

सूर्यकुमार यादव ने कहा- “अगर आपने देखा होगा तो लोग यहां-वहां ट्रॉफी की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन असली ट्रॉफी तब होती है जब आप लोगों का दिल जीतते हैं। जो लोग पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं, वही हमारी असली ताकत हैं। असली जीत मैदान पर पूरे देश की मेहनत और समर्थन की होती है।” उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़ी खुशी यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। “जब हम भारत लौटेंगे तो लोगों का प्यार और उत्साह हमें और बेहतर खेलने की प्रेरणा देगा।”

सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म

सूर्यकुमार यादव के बयान और पीएम मोदी के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ गई। जहां भारतीय फैंस ने दोनों की तारीफ की, वहीं पाकिस्तानी यूजर्स ने नाराजगी जताई।