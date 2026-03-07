Main Menu

LPG Price Hike : ईरान-अमेरिका तनाव के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा, 60 रुपए बढ़े दाम; नई कीमतें आज से लागू

Edited By Updated: 07 Mar, 2026 12:21 AM

lpg cylinders become expensive amid iran us tensions

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान तथा अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच भारत में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है।

नेशनल डेस्कः मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान तथा अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच भारत में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर अब 913 रुपये हो गई है। यह नई कीमत 7 मार्च से लागू होगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।
बताया जा रहा है कि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। मध्य-पूर्व में बढ़ते संघर्ष और तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के कारण ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ गया है, जिसका असर एलपीजी की कीमतों पर भी पड़ा है।

गौरतलब है कि भारत में घरेलू रसोई गैस की कीमतें समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल कंपनियों की लागत के आधार पर तय की जाती हैं। कीमत बढ़ने से आम लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है।

