Aaj Ka Good Luck (7th March March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck Rashifal 7 March 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की चाल व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता और अवसरों को प्रभावित करती है। 7 मार्च 2026 को कुछ राशियों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को शुभ फल पाने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और क्या करने से किस्मत मजबूत होगी।



वैदिक ज्योतिष के अनुसार छोटे-छोटे उपाय और सकारात्मक सोच जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को किया जाए तो ग्रहों की नकारात्मकता कम होकर भाग्य मजबूत हो सकता है।



मेष राशि (Aries) – आज का गुडलक

आज आपके लिए नए अवसरों का दिन हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं।

गुडलक उपाय: सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

लकी रंग: लाल

लकी नंबर: 9



वृषभ राशि (Taurus) – आज का गुडलक

आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रह सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

गुडलक उपाय: घर में घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें।

लकी रंग: सफेद

लकी नंबर: 6



मिथुन राशि (Gemini) – आज का गुडलक

आज आपके लिए नई योजनाएं बनाने का अच्छा समय है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी दान करें।

लकी रंग: हरा

लकी नंबर: 5



कर्क राशि (Cancer) – आज का गुडलक

परिवार और करियर दोनों में संतुलन बनाए रखने का दिन है। धैर्य से काम लें।

गुडलक उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लें।

लकी रंग: चांदी जैसा

लकी नंबर: 2



सिंह राशि (Leo) – आज का गुडलक

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं।

गुडलक उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें।

लकी रंग: सुनहरा

लकी नंबर: 1



कन्या राशि (Virgo) – आज का गुडलक

कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है लेकिन प्रयास सफल होंगे।

गुडलक उपाय: हरे मूंग का दान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें।

लकी रंग: हरा

लकी नंबर: 5



तुला राशि (Libra) – आज का गुडलक

आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और नए संपर्क बन सकते हैं।

गुडलक उपाय: शाम को दीपक जलाकर माता दुर्गा की पूजा करें।

लकी रंग: गुलाबी

लकी नंबर: 7



वृश्चिक राशि (Scorpio) – आज का गुडलक

आज आपको अपने कार्यों में सफलता मिल सकती है। धैर्य बनाए रखें।

गुडलक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान का स्मरण करें।

लकी रंग: लाल

लकी नंबर: 8



धनु राशि (Sagittarius) – आज का गुडलक

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी।

गुडलक उपाय: केले के पेड़ के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें।

लकी रंग: पीला

लकी नंबर: 3



मकर राशि (Capricorn) – आज का गुडलक

आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

गुडलक उपाय: काले तिल का दान करें और भगवान शनि का स्मरण करें।

लकी रंग: नीला

लकी नंबर: 8



कुंभ राशि (Aquarius) – आज का गुडलक

नए विचार और योजनाएं आपको सफलता की ओर ले जा सकती हैं।

गुडलक उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गरीबों की मदद करें।

लकी रंग: आसमानी

लकी नंबर: 4



मीन राशि (Pisces) – आज का गुडलक

आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ रह सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: सुबह भगवान कृष्ण का ध्यान करें और तुलसी में जल अर्पित करें।

लकी रंग: पीला

लकी नंबर: 3

