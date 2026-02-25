e-Bike Scheme: दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा: e-Bike चलाकर महिलाएं हर महीने करेंगी तगड़ी कमाई, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली में महिलाओं के लिए जल्द ही एक नई पहल शुरू होने वाली है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए e-Bike दीदी स्कीम पर काम कर रही है। यह योजना फिलहाल प्रस्तावित चरण में है, लेकिन अगर सबकुछ योजना के अनुसार हुआ तो जल्द...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में महिलाओं के लिए जल्द ही एक नई पहल शुरू होने वाली है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए e-Bike दीदी स्कीम पर काम कर रही है। यह योजना फिलहाल प्रस्तावित चरण में है, लेकिन अगर सबकुछ योजना के अनुसार हुआ तो जल्द ही राजधानी की सड़कों पर महिला राइडर्स इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए दिखाई देंगी। इसका उद्देश्य केवल नई सवारी सेवा शुरू करना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और शहर में सुरक्षित यात्रा का विकल्प प्रदान करना है।



महिला रोजगार और सुरक्षित यात्रा का नया विकल्प

e-Bike दीदी स्कीम का मुख्य मकसद दिल्ली की युवा महिलाओं को रोजगार देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके साथ ही यह योजना यात्रियों, खासकर महिला यात्रियों, को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा का विकल्प भी प्रदान करेगी। योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा और सफल होने पर धीरे-धीरे पूरे शहर में फैलाया जाएगा।



योजना का कार्यप्रणाली मॉडल

इस योजना का मॉडल बड़े राइड-हेलिंग ऐप्स जैसे Ola और Rapido की तरह काम करेगा। राइड की बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी और डिजिटल पेमेंट का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। महिलाएं इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर अपने लिए आय का स्रोत बना सकेंगी। यानी यह सेवा महिलाओं के लिए रोजगार और यात्रियों के लिए सुविधा दोनों का माध्यम बनेगी।



महिला यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं

e-Bike दीदी स्कीम में महिला राइडर्स केवल महिला यात्रियों को ही सेवाएं देंगी। इसके तहत यात्रियों को मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, पर्यटन स्थलों और दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख इलाकों तक सुरक्षित पहुंचाने का प्रावधान होगा। खास तौर पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा, ताकि मेट्रो स्टेशन से घर तक की दूरी भी सुरक्षित तरीके से तय की जा सके।



सरकार और निजी प्लेटफॉर्म की साझेदारी

योजना को लागू करने के लिए सरकार राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी की योजना बना रही है। खासतौर पर Bharat Taxi को संभावित पार्टनर माना जा रहा है। हाल ही में दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DTTDC) ने Bharat Taxi के साथ समझौता (MoU) किया है। माना जा रहा है कि इसी मॉडल के आधार पर e-Bike दीदी स्कीम को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।



योजना की पूरी रूपरेखा

सरकार इस योजना के हर पहलू पर विचार कर रही है। इसमें किराया, रूट निर्धारण, सुरक्षा इंतजाम और निजी कंपनियों के साथ आर्थिक मॉडल पर चर्चा की जा रही है। कोशिश यह है कि योजना व्यवहारिक हो, महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करे और लंबी अवधि तक सफल रहे। अगर योजना सफल होती है, तो यह दिल्ली में महिलाओं के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा का एक नया विकल्प साबित होगी।