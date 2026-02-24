Aaj Ka Good Luck (25th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 25 Feb, 2026 07:17 AM

Aaj Ka Good Luck (25th February 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 25 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए विशेष शुभ संकेत दे रही है। चंद्रमा की स्थिति मनोबल को प्रभावित करेगी, वहीं सूर्य और गुरु का प्रभाव भाग्य को सक्रिय करेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और सरल ज्योतिषीय उपाय।

25 फरवरी 2026 का दिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार कई राशियों के लिए शुभ अवसर लेकर आया है। सही मंत्र, दान और पूजा से आप अपने भाग्य को और मजबूत कर सकते हैं। याद रखें श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा ही सबसे बड़ा गुडलक है।

मेष राशि (Aries)

आज का गुडलक: करियर और धन लाभ के संकेत।

क्या करें: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का गुडलक: रुका हुआ पैसा मिल सकता है।

क्या करें: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जप करें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज का गुडलक: नई योजना में सफलता।

क्या करें: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का गुडलक: पारिवारिक सुख और मानसिक शांति।

क्या करें: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का गुडलक: सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि।

क्या करें: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज का गुडलक: शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता।

क्या करें: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 7

तुला राशि (Libra)

आज का गुडलक: दांपत्य जीवन में मधुरता।

क्या करें: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का गुडलक: अचानक लाभ की संभावना।

क्या करें: “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जप करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 8

धनु राशि (Sagittarius)

आज का गुडलक: भाग्य का साथ मिलेगा।

क्या करें: गुरु मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जप करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज का गुडलक: नौकरी में उन्नति।

क्या करें: शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का गुडलक: नई शुरुआत के योग।

क्या करें: गरीबों को काले तिल का दान करें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और धन लाभ।

क्या करें: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3