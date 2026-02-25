Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों की तरक्की में आ रही रुकावट होगी खत्म

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 08:07 AM

मेष : सितारा धन लाभ वाला, अर्थदशा भी कंफर्टेबल रहेगी, कारोबारी टूर प्लान करना

मेष : सितारा धन लाभ वाला, अर्थदशा भी कंफर्टेबल रहेगी, कारोबारी टूर प्लान करना फ्रूटफुल रहेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

वृष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, अपने चंचल होते मन पर जब्त रखना सही रहेगा, धार्मिक कामों में रुचि।

मिथुन : सितारा चूंकि नुकसान वाला है, इसलिए लेन-देन तथा लिखत-पढ़त के काम सचेत रह कर करने चाहिए, सफर भी टाल दें।

कर्क : टीचिंग, कोचिंग, स्टेशनरी, प्रकाशन, लिकर, होटलिंग, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में पर्याप्त लाभ मिलेगा।

सिंह : किसी अफसर के सॉफ्ट-सपोर्टिव रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी।

कन्या : जरनल तौर पर स्ट्रांग सितारा के कारण आपका कदम हर मोर्चे पर बढ़त की तरफ रहेगा, धार्मिक कामों में रुचि।

तुला : पेट के मामले में लापरवाह न रहना सही रहेगा, सफर में भी अपने सामान का ध्यान रखें, नुकसान का डर।

वृश्चिक : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा अच्छी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति कंसिडरेट से रहेंगे।

धनु : मन तथा सोच पर नैगेटिविटी प्रभावी रहेगी, इसलिए ध्यान रखें कि आप से कुछ गलत न हो जाए।

मकर : जनरल सितारा स्ट्रांग, मनोबल बना रहेगा, आप हर काम को लेकर उत्साहित तथा एक्टिव रहेंगे।

कुंभ : किसी जमीनी काम के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे।

मीन : बड़े लोग कामकाजी साथी, सज्जन मित्र हर फ्रंट पर आपके साथ तालमेल करने के लिए तैयार दिखेंगे।

