    Hindi News
    National
    अमेरिका में सिख व्यक्ति का अपहरण कर हत्या, सफेद SUV में दिखे आरोपियों का पुलिस कर रही बचाव !

अमेरिका में सिख व्यक्ति का अपहरण कर हत्या, सफेद SUV में दिखे आरोपियों का पुलिस कर रही बचाव !

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 12:56 PM

sikh man kidnapped in daylight killed in california mistaken identity case

कैलिफोर्निया में 57 वर्षीय सिख व्यक्ति अवतार सिंह का अपहरण कर हत्या कर दी गई। उनका शव लेक बेरीएसा के पास मिला। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। जांच जारी है। सिंह स्थानीय गुरुद्वारे में स्वयंसेवक और मुख्य रसोइए थे।

New York: अमेरिका में 57 वर्षीय एक सिख व्यक्ति का अपहरण किए जाने के कुछ दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उस व्यक्ति को ''इरादतन निशाना'' नहीं बनाया गया। अवतार सिंह 17 फरवरी को रात करीब नौ बजे कैलिफोर्निया के ट्रेसी शहर से लापता बताए गए थे। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में एक सफेद एसयूवी और गहरे रंग के कपड़े पहने तीन अज्ञात व्यक्तियों को सिंह के साथ दोपहर करीब ढाई बजे देखा गया। अधिकारियों के अनुसार, ऐसा लगा कि सिंह अपनी मर्जी के विरुद्ध वाहन में बैठे।

 

सैन जोआक्विन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि 20 फरवरी को दोपहर करीब तीन बजकर 20 मिनट पर नापा काउंटी के शेरिफ कार्यालय ने लेक बेरीएसा के पास एक शव बरामद किया, जो लापता व्यक्ति के विवरण से मेल खाता था। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और इस "भयावह कृत्य" के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का प्रयास जारी है। शेरिफ कार्यालय ने कहा, "वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह एक अलग-थलग घटना प्रतीत होती है और समुदाय के लिए किसी खतरे की जानकारी नहीं है।" समाचार पोर्टल केसीआरए डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, सैन जोआक्विन काउंटी के शेरिफ पैट्रिक विद्रो ने कहा कि इस मामले में आरोपियों का इरादा सिंह का अपहरण करना और उनकी हत्या करना नहीं था।

 

विद्रो ने कहा कि अपहरणकर्ता किसी अन्य व्यक्ति पर किसी विशेष कारण से निशाना साध रहे थे और "उम्मीद है कि वह कारण सामने आएगा।" हालांकि उन्होंने कहा कि जांच के हित में अपहरणकर्ताओं या उनके संभावित मकसद से संबंधित जानकारी साझा नहीं की जा सकती। रिपोर्ट के अनुसार, सिंह एक स्थानीय गुरद्वारे में स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत थे और वहीं परिसर में अपनी पत्नी और तीन छोटे बच्चों के साथ रहते थे। समुदाय के सदस्य दीप सिंह के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, "वह बहुत ईमानदार और मेहनती थे। 23 वर्षों तक गुरुद्वारे में उनकी मुख्य भूमिका मुख्य रसोइए की रही, लेकिन वह केवल रसोइया नहीं थे, बल्कि कई तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति थे।"  

