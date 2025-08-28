Main Menu

ग्लू लगाकर मरीजों के दांत चिपका रही थी फर्जी डाॅक्टर, ऐसे खुला राज; सोशल मीडिया पर देती थी सस्ते इलाज का झांसा

28 Aug, 2025

the fake doctor was sticking the teeth of patients by applying glue

अमेरिका के फ्लोरिडा में 35 वर्षीय एमिली मार्टिनेज को फर्जी डेंटिस्ट बनकर लोगों के दांतों का इलाज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह सोशल मीडिया पर सस्ते "स्माइल मेकओवर" का लालच देती थी और मरीजों को सुपरग्लू से नकली दांत लगाती थी। उसके पास कोई...

नेशनल डेस्क: अमेरिका के फ्लोरिडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 35 वर्षीय महिला एमिली मार्टिनेज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह खुद को डेंटिस्ट बताकर लोगों के दांतों का इलाज कर रही थी, जबकि उसके पास न तो मेडिकल डिग्री थी और न ही कोई लाइसेंस।

एमिली सोशल मीडिया पर खुद को "Veneer Technician" बताती थी और कम दामों में पूरा "स्माइल मेकओवर" देने का दावा करती थी। उसकी सस्ती सेवाओं से आकर्षित होकर कई लोग उसके जाल में फंस गए। असली डेंटिस्ट के मुकाबले, वह हजारों डॉलर सस्ती दरों पर पूरे मुंह का इलाज कर देती थी।

इलाज के बाद सामने आई सच्चाई
इलाज के बाद कई मरीजों को तेज दर्द, मसूड़ों में सूजन और बदबू जैसी गंभीर समस्याएं हुईं। जांच में खुलासा हुआ कि एमिली ने सुपरग्लू जैसी घरेलू चीजों से नकली वेनियर दांतों पर चिपका दिए थे।

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी
मार्च में एमिली को इसी अपराध के लिए पकड़ा गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से नया क्लिनिक खोल लिया और जून-जुलाई में ठगी जारी रखी।

Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटे बेहद अहम, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट; आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी
देशभर में मानसून ने इस बार अपना जलवा दिखाया है। हालांकि मानसून की रफ्तार में लगातार बदलाव देखे गए हैं। कभी तेज बारिश के साथ मानसून सक्रिय होता है तो कभी धीमी गति से हल्की बारिश होती है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 72 घंटों में मानसून करवट लेगा और कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

