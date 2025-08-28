ग्लू लगाकर मरीजों के दांत चिपका रही थी फर्जी डाॅक्टर, ऐसे खुला राज; सोशल मीडिया पर देती थी सस्ते इलाज का झांसा

अमेरिका के फ्लोरिडा में 35 वर्षीय एमिली मार्टिनेज को फर्जी डेंटिस्ट बनकर लोगों के दांतों का इलाज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह सोशल मीडिया पर सस्ते "स्माइल मेकओवर" का लालच देती थी और मरीजों को सुपरग्लू से नकली दांत लगाती थी। उसके पास कोई...

नेशनल डेस्क: अमेरिका के फ्लोरिडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 35 वर्षीय महिला एमिली मार्टिनेज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह खुद को डेंटिस्ट बताकर लोगों के दांतों का इलाज कर रही थी, जबकि उसके पास न तो मेडिकल डिग्री थी और न ही कोई लाइसेंस।



एमिली सोशल मीडिया पर खुद को "Veneer Technician" बताती थी और कम दामों में पूरा "स्माइल मेकओवर" देने का दावा करती थी। उसकी सस्ती सेवाओं से आकर्षित होकर कई लोग उसके जाल में फंस गए। असली डेंटिस्ट के मुकाबले, वह हजारों डॉलर सस्ती दरों पर पूरे मुंह का इलाज कर देती थी।



इलाज के बाद सामने आई सच्चाई

इलाज के बाद कई मरीजों को तेज दर्द, मसूड़ों में सूजन और बदबू जैसी गंभीर समस्याएं हुईं। जांच में खुलासा हुआ कि एमिली ने सुपरग्लू जैसी घरेलू चीजों से नकली वेनियर दांतों पर चिपका दिए थे।



पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी

मार्च में एमिली को इसी अपराध के लिए पकड़ा गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से नया क्लिनिक खोल लिया और जून-जुलाई में ठगी जारी रखी।



