नेशनल डेस्क: द ग्रेट खली (The Great Khali) भले ही इन दिनों WWE में नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। खली अपने इंस्टाग्राम पर अपने नए-नए वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं। वहीं उनका एक नया वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक शख्स को गुस्से में थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। खली इतना जोर से शख्स को थप्पड़ मारते हैं कि वो नीचे जमीन पर गिर जाता है।

द ग्रेट खली (The Great Khali) भले ही इन दिनों WWE में नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। खली अपने इंस्टाग्राम पर अपने नए-नए वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं। वहीं उनका एक नया वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक शख्स को गुस्से में थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं।

Stories You May Like