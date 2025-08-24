महिला के लिए मुसीबत बना नया आशियाना... रहने के कुछ ही हफ्तों बाद बिगड़ने लगी तबीयत, जांच कराया तो पता लगा कि घर में है...

Main Menu

24 Aug, 2025

नेशनल डेस्क : 28 साल की सारा का सबसे बड़ा सपना था अपना पहला घर खरीदना। लेकिन जब सारा का ये सपना पूरा हुआ तो कुछ ही हफ्तों में यह सपना उनकी सेहत और पैसों के लिए एक बुरे सपने में बदल गया।

नए घर में अजीब बीमारियों की शुरुआत

सारा ने मई 2024 में अमेरिका के ओहायो राज्य में नया घर खरीदा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें लगातार सर्दी-जुकाम और साइनस इंफेक्शन की समस्या होने लगी। छह महीने बाद उनकी आंखों में जलन और सूजन शुरू हो गई, जो दिन-ब-दिन बढ़ती गई।

मेडिकल फाइलों से हुआ शक

एक दिन सारा को घर में पुराने मालिकों की मेडिकल फाइलें मिलीं। इन कागज़ों से पता चला कि उन्हें भी आंखों की गंभीर परेशानी थी। जब सारा छुट्टियों पर मेक्सिको गईं तो उनकी आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर लौटीं, परेशानी फिर से शुरू हो गई।

TikTok पर साझा किया अनुभव

अपनी समस्या को समझने के लिए सारा ने अपना अनुभव TikTok अकाउंट पर साझा किया। वीडियो वायरल होते ही कई लोगों ने उन्हें मोल्ड (फंगस) टेस्टिंग कराने की सलाह दी। जांच में पाया गया कि उनके घर के हर हिस्से - बेसमेंट, बाथरूम, किचन और यहां तक कि कपड़ों पर भी मोल्ड मौजूद था।

जिंदगी मोल्ड के बीच फंसी गई थी

सारा ने बताया कि उनका पूरा दिन घर में ही गुजरता था। काम करना, एक्सरसाइज करना, सोना, नहाना, सब कुछ उसी घर में होता था। इस वजह से उनका हर पल मोल्ड के बीच गुजर रहा था। यहां तक कि उनके पालतू कुत्ते भी इससे प्रभावित हो रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके पति को कोई लक्षण नहीं थे, जिससे सारा को लगने लगा कि शायद वो अकेली ही यह सब झेल रही हैं।

क्या है मोल्ड और इसके खतरे?

मोल्ड एक प्रकार का फंगस है जो नमी या सीलन वाली जगहों पर पनपता है।

  • इससे एलर्जी, अस्थमा, सांस की दिक्कत, आंखों और त्वचा में जलन हो सकती है।
  • कुछ मोल्ड ऐसे भी होते हैं जो Mycotoxins नामक जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं।
  • पुरानी फेफड़ों की बीमारी वाले मरीजों के लिए यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और लंग इंफेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार, मोल्ड कभी-कभी इतना खतरनाक हो सकता है कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। कई मामलों में यह मौत का कारण भी बन चुका है।

रहने लायक नहीं निकला घर

सारा के घर का ERMI (Environmental Relative Moldiness Index) टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि यह घर रहने लायक नहीं है।


 

