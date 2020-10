जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा के काविनी इलाके में सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया करके उसे नष्ट कर दिया। सुरक्षाबलों ने यहां भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि 55 राष्ट्रीय राइफल्स और 185 सीआरपीएफ बटालियन के साथ अवंतीपोरा पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान

नेशनल डेस्कः जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा के काविनी इलाके में सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया करके उसे नष्ट कर दिया। सुरक्षाबलों ने यहां भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि 55 राष्ट्रीय राइफल्स और 185 सीआरपीएफ बटालियन के साथ अवंतीपोरा पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के एक भूमिगत ठिकाने का भंड़ाफोड़ किया गया है। तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों को यहां खाने-पीने की चीजें, विस्फोटक, गोला-बारूद और एके-47 राइफल की 2091 राउंड गोलियां मिली हैं। आपत्तिनजक चीजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है।



जम्मू-कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में शुक्रवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक दल पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी रुक गई है। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने चंदूरा इलाके के हार्देपोरा में एक बगीचे से सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि इलाके को घेर कर आतंकवादियों की तलाश की जा रही है।

J&K: Awantipora Police, with 55 Rashtriya Rifles & 185 Battalion CRPF, launched a search operation today and busted & destroyed an underground hideout of Lashkar- e-Taiba. Incriminating material, explosive material and ammunition - including 2091 AK-47 - recovered. FIR registered pic.twitter.com/DHEo4NHupx