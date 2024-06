बेटे की क्लीन-शेव लुक ने पिता को किया हैरान, वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा (VIDEO)

नेशनल डेस्क: आजकल बच्चे अपने माता-पिता को खुश करने के लिए तरह-तरह के सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाल ही में एक लड़के का प्रयास उल्टा पड़ गया। अपने पिता को क्लीन-शेव लुक दिखाकर सरप्राइज देने की कोशिश करने वाला यह लड़का अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।



क्या है मामला?

यह घटना तब सामने आई जब GharKeKalesh नामक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का उत्सुकता से अपने पिता को अपना नया लुक दिखाने के लिए तैयार खड़ा है। जैसे ही उसके पिता कमरे में प्रवेश करते हैं, वह लड़के को देखते ही अवाक रह जाते हैं। लड़के का चेहरा क्लीन-शेव देखकर पिता तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और गुस्से में आकर अपने बेटे को थप्पड़ मारने लगते हैं। वीडियो में पिता को कहते हुए सुना जा सकता है, “तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते,” और वह लड़के का गला घोंटने की कोशिश भी करता है।

Kalesh b/w a Son and Father over Son tried to Surprise him with his Clean Shave

pic.twitter.com/E1GQeEaV5x