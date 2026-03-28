फुल चार्ज पर 500Km तक दौड़ जाएंगी ये 5 इलेक्ट्रिक बाइक, यहां चेक करें कीमत और रेंज

Automobile News: देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अलग-अलग कंपनियां अब नए फीचर्स और लंबी रेंज वाली बाइक्स पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में:

Automobile News: देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अलग-अलग कंपनियां अब नए फीचर्स और लंबी रेंज वाली बाइक्स पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में:



1. ओला रोडस्टर X+



कीमत: ₹1,09,999 (एक्स-शोरूम)

बैटरी: दो विकल्प – 4.5 kWh और 9.1 kWh

मोटर: 11 kW पीक, 0-40 किमी/घंटा सिर्फ 2.7 सेकंड में

टॉप स्पीड: 125 किमी/घंटा

रेंज: बड़ी बैटरी के साथ 501 किमी (IDC माप)



2. Ultraviolette F77 Mach 2



कंपनी: बेंगलुरु

वैरिएंट: स्टैंडर्ड और रिकॉन

मोटर: स्टैंडर्ड 27 kW, रिकॉन 30 kW

बैटरी: 7.1 kWh और 10.3 kWh

रेंज: स्टैंडर्ड 211 किमी, रिकॉन 323 किमी

कीमत: ₹2,99,000 (एक्स-शोरूम)



3. Komaki Ranger



प्रकार: इलेक्ट्रिक क्रूजर

कीमत: ₹1,40,000 (एक्स-शोरूम)

बैटरी: 3.6 kWh, रेंज 250 किमी

टॉप स्पीड: 88 किमी/घंटा

चार्जिंग: 0-90% में लगभग 4 घंटे

फीचर्स: LED लाइट, डुअल स्टोरेज, क्रूज कंट्रोल, टेलीस्कोपिक शॉकर्स, ऑनबोर्ड नेविगेशन



4. Raptee HV



कंपनी: चेन्नई

रेंज: 200 किमी

चार्जिंग: DC फास्ट चार्ज में 30 मिनट, AC पर 80% चार्जिंग 1 घंटे में

कीमत: ₹2,39,000 (एक्स-शोरूम)

वारंटी: बैटरी पर 8 साल



5. Revolt RV BlazeX



मोटर: 4 kW, टॉप स्पीड 85 किमी/घंटा

बैटरी: 3.24 kWh रिमूवेबल, फास्ट चार्जिंग पर 80 मिनट में 80% चार्ज

रेंज: 150 किमी

कीमत: ₹1,14,990 (एक्स-शोरूम)

वारंटी: 3 साल या 45,000 किमी



देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स की बढ़ती रेंज और कम चार्जिंग समय इन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आकर्षक बनाते हैं।