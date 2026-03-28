Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | फुल चार्ज पर 500Km तक दौड़ जाएंगी ये 5 इलेक्ट्रिक बाइक, यहां चेक करें कीमत और रेंज

फुल चार्ज पर 500Km तक दौड़ जाएंगी ये 5 इलेक्ट्रिक बाइक, यहां चेक करें कीमत और रेंज

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 02:49 PM

these 5 electric bikes can travel up to 500 km on a full charge check prices an

Automobile News: देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अलग-अलग कंपनियां अब नए फीचर्स और लंबी रेंज वाली बाइक्स पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में:

Automobile News: देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अलग-अलग कंपनियां अब नए फीचर्स और लंबी रेंज वाली बाइक्स पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में:

1. ओला रोडस्टर X+

कीमत: ₹1,09,999 (एक्स-शोरूम)
बैटरी: दो विकल्प – 4.5 kWh और 9.1 kWh
मोटर: 11 kW पीक, 0-40 किमी/घंटा सिर्फ 2.7 सेकंड में
टॉप स्पीड: 125 किमी/घंटा
रेंज: बड़ी बैटरी के साथ 501 किमी (IDC माप)

2. Ultraviolette F77 Mach 2

कंपनी: बेंगलुरु
वैरिएंट: स्टैंडर्ड और रिकॉन
मोटर: स्टैंडर्ड 27 kW, रिकॉन 30 kW
बैटरी: 7.1 kWh और 10.3 kWh
रेंज: स्टैंडर्ड 211 किमी, रिकॉन 323 किमी
कीमत: ₹2,99,000 (एक्स-शोरूम)

3. Komaki Ranger

प्रकार: इलेक्ट्रिक क्रूजर
कीमत: ₹1,40,000 (एक्स-शोरूम)
बैटरी: 3.6 kWh, रेंज 250 किमी
टॉप स्पीड: 88 किमी/घंटा
चार्जिंग: 0-90% में लगभग 4 घंटे
फीचर्स: LED लाइट, डुअल स्टोरेज, क्रूज कंट्रोल, टेलीस्कोपिक शॉकर्स, ऑनबोर्ड नेविगेशन

4. Raptee HV

कंपनी: चेन्नई
रेंज: 200 किमी
चार्जिंग: DC फास्ट चार्ज में 30 मिनट, AC पर 80% चार्जिंग 1 घंटे में
कीमत: ₹2,39,000 (एक्स-शोरूम)
वारंटी: बैटरी पर 8 साल

5. Revolt RV BlazeX

मोटर: 4 kW, टॉप स्पीड 85 किमी/घंटा
बैटरी: 3.24 kWh रिमूवेबल, फास्ट चार्जिंग पर 80 मिनट में 80% चार्ज
रेंज: 150 किमी
कीमत: ₹1,14,990 (एक्स-शोरूम)
वारंटी: 3 साल या 45,000 किमी

देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स की बढ़ती रेंज और कम चार्जिंग समय इन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आकर्षक बनाते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!