फुल चार्ज पर 500Km तक दौड़ जाएंगी ये 5 इलेक्ट्रिक बाइक, यहां चेक करें कीमत और रेंज

Edited By Khushi,Updated: 28 Mar, 2026 02:49 PM
Automobile News: देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अलग-अलग कंपनियां अब नए फीचर्स और लंबी रेंज वाली बाइक्स पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में:
Automobile News: देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अलग-अलग कंपनियां अब नए फीचर्स और लंबी रेंज वाली बाइक्स पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में:
1. ओला रोडस्टर X+
कीमत: ₹1,09,999 (एक्स-शोरूम)
बैटरी: दो विकल्प – 4.5 kWh और 9.1 kWh
मोटर: 11 kW पीक, 0-40 किमी/घंटा सिर्फ 2.7 सेकंड में
टॉप स्पीड: 125 किमी/घंटा
रेंज: बड़ी बैटरी के साथ 501 किमी (IDC माप)
2. Ultraviolette F77 Mach 2
कंपनी: बेंगलुरु
वैरिएंट: स्टैंडर्ड और रिकॉन
मोटर: स्टैंडर्ड 27 kW, रिकॉन 30 kW
बैटरी: 7.1 kWh और 10.3 kWh
रेंज: स्टैंडर्ड 211 किमी, रिकॉन 323 किमी
कीमत: ₹2,99,000 (एक्स-शोरूम)
3. Komaki Ranger
प्रकार: इलेक्ट्रिक क्रूजर
कीमत: ₹1,40,000 (एक्स-शोरूम)
बैटरी: 3.6 kWh, रेंज 250 किमी
टॉप स्पीड: 88 किमी/घंटा
चार्जिंग: 0-90% में लगभग 4 घंटे
फीचर्स: LED लाइट, डुअल स्टोरेज, क्रूज कंट्रोल, टेलीस्कोपिक शॉकर्स, ऑनबोर्ड नेविगेशन
4. Raptee HV
कंपनी: चेन्नई
रेंज: 200 किमी
चार्जिंग: DC फास्ट चार्ज में 30 मिनट, AC पर 80% चार्जिंग 1 घंटे में
कीमत: ₹2,39,000 (एक्स-शोरूम)
वारंटी: बैटरी पर 8 साल
5. Revolt RV BlazeX
मोटर: 4 kW, टॉप स्पीड 85 किमी/घंटा
बैटरी: 3.24 kWh रिमूवेबल, फास्ट चार्जिंग पर 80 मिनट में 80% चार्ज
रेंज: 150 किमी
कीमत: ₹1,14,990 (एक्स-शोरूम)
वारंटी: 3 साल या 45,000 किमी
देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स की बढ़ती रेंज और कम चार्जिंग समय इन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आकर्षक बनाते हैं।