शादी के बाद भी नहीं हिचकिचाईं ये Bollywood Actresses, फिल्मों में दिए खूब इंटीमेट सीन और तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

19 Aug, 2025 02:36 PM

नेशनल डेस्क। बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादी के बाद भी अपने काम को पूरी शिद्दत से किया है और बोल्ड सीन्स देने में जरा भी संकोच नहीं किया। इन एक्ट्रेसेस ने फिल्मों में ऐसे सीन दिए कि उन्हें देखकर दर्शक भी हैरान रह गए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में।

करीना कपूर

शादीशुदा होने के बाद भी करीना कपूर अपने काम को लेकर काफी प्रोफेशनल रही हैं। फिल्म 'की एंड का' में उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ कई इंटीमेट सीन दिए थे जिनकी केमिस्ट्री की खूब चर्चा हुई थी। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

दीपिका पादुकोण

फिल्म 'गहराइयां' में दीपिका पादुकोण ने भी शादी के बाद सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ काफी इंटीमेट सीन दिए। इन सीन्स ने फिल्म में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। यह फिल्म आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन

फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' में ऐश्वर्या राय ने रणबीर कपूर के साथ बोल्ड सीन्स देकर सबको चौंका दिया था। शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने इन सीन्स में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

काजोल

फिल्म 'फना' में काजोल और आमिर खान की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। काजोल ने शादी के बाद भी फिल्म में इंटीमेट सीन दिए थे जो दर्शकों को काफी पसंद आए। यह मूवी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

प्रियंका चोपड़ा

ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड फिल्म 'क्वांटिको' में कई बोल्ड सीन दिए थे। उनकी पावरफुल परफॉरमेंस ने सभी का ध्यान खींचा था। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

राधिका आप्टे

राधिका आप्टे ने फिल्म 'पार्च्ड' में काफी इंटीमेट सीन दिए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। राधिका का बेबाक अंदाज और पावरफुल परफॉरमेंस इस फिल्म में देखने लायक है जो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

सनी लियोनी

सनी लियोनी ने भी कई फिल्मों में इंटीमेट सीन दिए हैं। फिल्म 'रागिनी एमएमएस 2' में उनके बोल्ड सीन्स देखकर दर्शक दंग रह गए थे। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।