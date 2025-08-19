Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • शादी के बाद भी नहीं हिचकिचाईं ये Bollywood Actresses, फिल्मों में दिए खूब इंटीमेट सीन और तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

शादी के बाद भी नहीं हिचकिचाईं ये Bollywood Actresses, फिल्मों में दिए खूब इंटीमेट सीन और तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 19 Aug, 2025 02:36 PM

these bollywood actresses who gave intimate scenes in films even after marriage

बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादी के बाद भी अपने काम को पूरी शिद्दत से किया है और बोल्ड सीन्स देने में जरा भी संकोच नहीं किया। इन एक्ट्रेसेस ने फिल्मों में ऐसे सीन दिए कि उन्हें देखकर दर्शक भी हैरान रह गए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही...

नेशनल डेस्क। बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादी के बाद भी अपने काम को पूरी शिद्दत से किया है और बोल्ड सीन्स देने में जरा भी संकोच नहीं किया। इन एक्ट्रेसेस ने फिल्मों में ऐसे सीन दिए कि उन्हें देखकर दर्शक भी हैरान रह गए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में।

करीना कपूर

शादीशुदा होने के बाद भी करीना कपूर अपने काम को लेकर काफी प्रोफेशनल रही हैं। फिल्म 'की एंड का' में उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ कई इंटीमेट सीन दिए थे जिनकी केमिस्ट्री की खूब चर्चा हुई थी। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

दीपिका पादुकोण

फिल्म 'गहराइयां' में दीपिका पादुकोण ने भी शादी के बाद सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ काफी इंटीमेट सीन दिए। इन सीन्स ने फिल्म में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। यह फिल्म आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं।

PunjabKesari

ऐश्वर्या राय बच्चन

फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' में ऐश्वर्या राय ने रणबीर कपूर के साथ बोल्ड सीन्स देकर सबको चौंका दिया था। शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने इन सीन्स में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

PunjabKesari

काजोल

फिल्म 'फना' में काजोल और आमिर खान की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। काजोल ने शादी के बाद भी फिल्म में इंटीमेट सीन दिए थे जो दर्शकों को काफी पसंद आए। यह मूवी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

PunjabKesari

प्रियंका चोपड़ा

ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड फिल्म 'क्वांटिको' में कई बोल्ड सीन दिए थे। उनकी पावरफुल परफॉरमेंस ने सभी का ध्यान खींचा था। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

यह भी पढ़ें: इस बॉलीवुड हसीना ने प्रेग्नेंसी में दिया था लोगों को साथ सोने का खुला इनविटेशन, बोली- 'मेरा पेट बाहर निकल रहा है इसलिए मुझे...'

PunjabKesari

राधिका आप्टे

राधिका आप्टे ने फिल्म 'पार्च्ड' में काफी इंटीमेट सीन दिए थे जिसकी वजह से फिल्म को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। राधिका का बेबाक अंदाज और पावरफुल परफॉरमेंस इस फिल्म में देखने लायक है जो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

PunjabKesari

सनी लियोनी

सनी लियोनी ने भी कई फिल्मों में इंटीमेट सीन दिए हैं। फिल्म 'रागिनी एमएमएस 2' में उनके बोल्ड सीन्स देखकर दर्शक दंग रह गए थे। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

PunjabKesari

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!