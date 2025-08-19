इस बॉलीवुड हसीना ने प्रेग्नेंसी में दिया था लोगों को साथ सोने का खुला इनविटेशन, बोली- 'मेरा पेट बाहर निकल रहा है इसलिए मुझे...'

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 19 Aug, 2025 12:55 PM
एक्ट्रेस शहनाज ट्रेजरी जो फिल्म 'इश्क-विश्क' में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं ने हाल ही में बॉलीवुड के डार्क साइड के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि अपनी पहली ही फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना...
नेशनल डेस्क। एक्ट्रेस शहनाज ट्रेजरी जो फिल्म 'इश्क-विश्क' में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं ने हाल ही में बॉलीवुड के डार्क साइड के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि अपनी पहली ही फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था। शहनाज ने बताया, "मेरा पेट बाहर निकल रहा था इसलिए मुझे डाइट करने के लिए कहा गया। उन्होंने एक पार्टी में नशे का नाटक करते हुए लोगों को 'साथ सोने का ऑफर' भी दिया था। इस दौरान उन्होंने प्रेग्नेंट महिला की एक्टिंग की थी। जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी।
'अजीब-सी डाइट' पर रखा गया
शहनाज ने बताया कि उन्हें फिल्म में 'कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की' यानी अलिशा का किरदार निभाना था जिसका उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था। उन्होंने कहा, "मुझे कहा गया हरी लेंस लगाओ, खूबसूरत दिखो।"
यह भी पढ़ें: Cloud Burst: भारी बारिश का कहर जारी, फिर फटा बादल, बह गई दुकानें और पुल, देखें तबाही का डरावना Video
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जानबूझकर पतली दिखाने के लिए एक 'अजीब-सी डाइट' पर रखा गया था। शहनाज ने बताया, "मेरा पेट बाहर निकल रहा था, इसलिए मुझे डाइट करने के लिए कहा गया, जबकि दूसरी एक्ट्रेसेस को पतला दिखाने के लिए पैडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था।" उन्होंने इस अनुभव को 'दुखद और बेहुदा' बताया।
सोने का दिया था ऑफर
शहनाज ने यह भी बताया कि एक बार उन्होंने एक पार्टी में नशे का नाटक करते हुए लोगों को 'साथ सोने का ऑफर' दिया था। इस दौरान उन्होंने प्रेग्नेंट महिला की एक्टिंग की थी। जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना हुई थी। तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वह इस 'प्रैंक' के जरिए लोगों की सोच को जानना चाहती थीं।
यह भी पढ़ें: साहिब! 'मेरा पति मर गया और महज़ 300 रु के लिए मेरे बेटे को भी 25 साल से...', मां की दर्दनाक गुहार सुनकर अधिकारी भी हैरान!
उन्होंने कहा कि अब बॉलीवुड काफी बदल गया है और अलग-अलग बॉडी शेप और साइज़ को अपनाया जा रहा है। शहनाज ट्रेजरी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी ट्रैवल वीडियोज़ के लिए मशहूर हैं।