Traffic Advisory: दिल्ली में आज ये रास्ते रहेंगे बंद! निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी, देखें पूरी लिस्ट

नेशनल डेस्क: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के कारण दिल्ली में कई रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लाल किला, इंडिया गेट और छत्रसाल स्टेडियम के आसपास के इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 14 अगस्त की रात 12 बजे से ही कई सड़कें बंद रहेंगी, जो 15 अगस्त को दोपहर तक लागू रहेंगी।
इन सड़कों पर जाने से बचें
सुरक्षा कारणों से, 15 अगस्त को लाल किला और इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन सड़कों पर प्रतिबंध लागू रहेगा:
नेताजी सुभाष मार्ग: दिल्ली गेट से छता रेल तक
लोथियान रोड: जीपीओ से छता रेल तक
एसपी मुखर्जी मार्ग: एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक
चांदनी चौक: फव्वारा चौक से लाल किला तक
रिंग रोड: राजघाट से आईएसबीटी तक
वैकल्पिक मार्ग और सलाह
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन इलाकों में जाने से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।
उत्तर से दक्षिण: सफदरजंग रोड, अरविंदो मार्ग, कौटिल्य मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, कमाल अतातुर्क मार्ग, 11 मूर्ति, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पूर्व से पश्चिम: एनएच 24, निजामुद्दीन खत्ता, बारापुला रोड, एम्स फ्लाईओवर, रिंग रोड होते हुए राजा गार्डन जा सकते हैं।
यदि आपको रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या एयरपोर्ट जाना है, तो ट्रैफिक से बचने के लिए समय से पहले निकलें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
छत्रसाल स्टेडियम के पास भी डायवर्जन
दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के कारण छत्रसाल स्टेडियम के आसपास भी ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। सुबह 6 बजे से ही कई सड़कों पर यातायात की एडवाइजरी जारी की गई है।